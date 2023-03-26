Що скаже Ротань після поразки Англії: онлайн-трансляція пресконференції тренера збірної України

"Синьо-жовті" поступились англійцям у стартовому матчі кваліфікації Євро-2024. Після гри в. о. наставника збірної України відповість на питання журналістів.

Збірна України стартувала у відборі на Євро-2024. Наша команда не змогла зачепитись за результат на "Вемблі", програвши Англії з рахунком 0:2, пише 24 канал.

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Голами відзначились Харрі Кейн та Букайо Сака. Наша ж команда мала мінімум моментів і жодного разу не пробила у ствір воріт Джордана Пікфорда.

Це був перший матч Руслана Ротаня на чолі збірної України. Після зустрічі виконуючий обов'язки наставника "синьо-жовтих" відповість на питання журналістів щодо матчу. Вашій увазі – онлайн-трансляція пресконференції Руслана Ротаня: