Інертна Англія не змогла обіграти Словенію та подарувала балканцям вихід у плей-оф

Команда Гарета Саутгейта знову не вразила в атаці та розписала нічию зі Словенією. Це дозволило підопічним Кека вперше в історії опинитися у плей-оф Євро.

Англія – Словенія 0:0

На Євро-2024 завершились матчі останнього туру в групі С. Один з головних фаворитів турніру Англія протистояла міцній Словенії, пише 24 Канал.

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Інертна гра фаворитів

Команда Гарета Саутгейта набрала чотири бали у перших матчах, хоча і викликала велике незадоволення своєю грою з боку фанатів. Тим не менше, цього вистачило, щоб забезпечити собі вихід у плей-оф.

Головним завданням на останній тур було збереження першого місця, а для цього могло вистачити навіть нічиєї. Словенці теж могли задовольнитися нічиєю, тому гра очікувано прийняла спокійний хід.

Команди створювали мінімальну гостроту біля чужих воріт. Кейн та партнери напружували Облака хіба що дальніми пострілами. У Пікфорда ж роботи майже не було. Словенія намагалась пропонувати контргру.

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Обох влаштовували "нулі"

Проте захист Англії не дозволяв балканцям наблизитись до воріт. Загалом же підопічні Саутгейта лише моментами показували бажання вирвати перемогу, але по суті на неї команда не награла.

Тим не менше, у паралельному матчі Данія та Сербія також не забили голів, тому Англія залишилась на першому місці у групі. А ось Словенія поступилась данцям другим місцем лише через нижчий рейтинг збірної.

Інші показники у команд абсолютно ідентичні, навіть кількість жовтих карток. Балканці ще можуть потрапити у плей-оф, їхнім суперником там може стати Португалія або переможець групи з Україною.