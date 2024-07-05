Фаворити Євро-2024 спробують нарешті показати свій клас: де дивитися матч Англія – Швейцарія

У суботу, 6 липня, відбудуться два матчі 1/4 фіналу на чемпіонаті Європи з футболу. В одному з них зустрінуться збірні Англії та Швейцарії.

Гра відбудеться у Дюссельдорфі на "Меркур Шпіль-Арена". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Англія – Швейцарія

Обидві збірні без проблем вийшли з групи, набравши по 5 очок. Англія посіла перше місце, хоча й розчарувала своєю грою, а швейцарці лише на останніх хвилинах втратили лідерство, пропустивши вперед Німеччину.

В 1/8 фіналу "Три леви" знову розчарували грою. Вони лише в компенсований час врятувалися від вильоту в матчі зі Словаччиною та пробилися до наступної стадії, завдяки голу Гаррі Кейна в додатковий час.

"Червоні хрести" ж без шансів декласували чинного чемпіона Європи збірну Італії з рахунком 2:0. Вони дозволили "Скуадрі Адзуррі" нанести лише 1 удар у площину воріт і були на голову сильнішими з першої та до останньої хвилини.

Це буде 28-ма зустріч між цими збірними. Значну перевагу мають англійці – 19 перемог проти 3 у швейцарців та 5 разів було зафіксовано нічию. Баланс голів – 65:25.

Матч Англія – Швейцарія транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Він буде доступний для користувачів за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

. Сайт 24 Каналу проведе онлайн текстову трансляцію поєдинку, а одразу після фінального свистка з'явиться огляд зустрічі. Також під час гри будуть опубліковані всі голи.

Нагадаємо, що 6 липня буде зіграно ще один матч на турнірі. О 22:00 сильнішого визначатимуть Нідерланди та Туреччина.