Чи продовжить Англія переможну ходу на Євро-2020: прогноз на матч зі Шотландією

Фаворити Євро-2020 збірна Англії 18 червня на стадіоні "Вемблі" прийматимуть сусідів з Шотландії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу в поєдинку.

Протистояння Англії та Шотландії

Історія суперництва збірних Англії та Шотландії триває понад 70 років і налічує 11 поєдинків. Вперше матч між цими командами відбувся 25 травня 1950.

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До другого туру Євро-2020 британські команди відходять у кардинально різному настрої:

У першому матчі на турнірі Англія мінімально обіграла 1:0 головного конкурента в групі D – Хорватію.

Зі свого боку Шотландія не надто впевнено розпочала чемпіонат Європи, поступившись Чехії з рахунком 0:2.

Варто зазначити, якщо Гаррі Кейну та компанії вдасться перемогти сусідів, то вони гарантують собі вихід до 1/8 фіналу Євро-2020.

Англія – Шотландія: прогноз Favbet

Матч другого туру групи D між Англією та Шотландією відбудеться 18 червня о 22:00

Букмекери переконані, що Англія продовжить свою переможну ходу на Євро-2020 – коефіцієнт 1,34. Нічию у Favbet оцінюють 5,30, а на звитягу Шотландії дають 10,50.

Експерти також зазначають, що на точний рахунок 2:0 на користь англійців – коефіцієнт 4,75. На те, що обидві команди заб'ють у букмекерській компанії пропонують коефіцієнт 2,40.

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