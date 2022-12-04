Англія – Сенегал: онлайн-трансляція матчу за вихід у чвертьфінал ЧС-2022

У неділю, 4 грудня, збірні Англії та Сенегалу зійдуться між собою на першій стадії плей-офф чемпіонату світу з футболу 2022 в Катарі. Слідкуйте за головними подіями поєдинку разом з нами!

У неділю, 4 грудня, на чемпіонаті світу 2022 відбудуться ще два матчі стадії 1/8 фіналу. У вечірній грі зійдуться між собою чинний чемпіон Африки Сенегал та віцечемпіони Європи англійці, пише 24 канал.

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Команда Гарета Саутгейта провела потужний груповий раунд, однак суперники у них були відчутно нижчого рівня. Тому дев'ять голів у ворота Ірану та Уельсу не мають сильно лякати сенегальців.

Тим паче, що із американцями Англія розкатала нульову нічию з мінімальними шансами на перемогу. Втім це не завадило їм впевнено виграти квартет.

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Їх опонент мав деякі проблеми на старті турніру, адже через травму не змогла поїхати на Мундіаль місцева зірка Садіо Мане. Проте і без нападника Баварії сенегальці не впали нижче свого рівня.

Підопічні Аліу Сіссе не мали проблем з Катаром і ледь не відібрали очки у Нідерландів (пропустили двічі лише в кінцівці). А у лобовій зустрічі з Еквадором "леви Теранги" показали характер, вирвавши потрібну перемогу зусиллями Каліду Кулібалі.

Матч Англія – Сенегал розпочнеться о 21:00. Трансляція матчу буде доступна в ефірі місцевих телеканалів "Суспільного", а також на сайті " Суспільне Спорт ".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Сенегал для тих, хто не зможе спостерігати за перипетіями на полі наживо.

Англія – Сенегал онлайн