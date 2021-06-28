Англія – Німеччина: хто може стати потенційним суперником України на Євро-2020 – прогноз

Англія та Німеччини 29 червня зіграють в 1/8 фіналу Євро-2020. Букмекери дали свої прогнози на одне з центральних протистоянь плей-офф.

Англія – Німеччина: спекотне протистояння

Англія вийшла у плей-офф Євро-2020 із першого місця у групі. А от вихід Німеччині в 1/8 фіналу з "групи смерті" дався значно складніше – лише 3 місце. Команда Йоахіма Льова стала однією з чотирьох найкращих збірних, які посіли 3 позиції у своїх групах.

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Історія протистоянь

Це протистояння буде одне із центральних на цій стадії чемпіонату Європи. Збірні 36 разів зустрічались на одному футбольному полі. Тут перевагою володіють англійці – 16 перемог. Лише на три менше у "німецької машини" – 13 звитяг. Ще 7 матчів завершувались мировими.

Востаннє ці національні команди грали між собою 10 листопада 2017 року. Той товариський поєдинок не виправдав очікування та завершився із "сухим" рахунком 0:0.

Прогноз від Favbet

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 Англія – Німеччина відбудеться у вівторок, 29 червня. Стартовий свисток судді на стадіоні "Вемблі" у Лондоні пролунає о 19:00. Переможець зустрічі зійдеться у чвертьфіналі з переможцем пари Швеція – Україна.

Букмекери віддають мізерну перевагу англійцям. На їх звитягу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,66. А от у перемогу Німеччини вірять трішки менше – 2,89. Не виключено, що в основний час поєдинок завершиться нічиєю – 3,30.

Вихід Англії в 1/4 фіналу Євро-2020 оцінений у. Німеччини –

Фанати обох збірних зможуть побачити голи у виконанні улюблених футболістів – 1,80. Зустріч завершиться мінімальною перемогою господарів матчу (1:0) або з таким же рахунком на користь німецької команди (0:1) – 7,20 та 7,50 відповідно.

Першими нулі на табло розмочать англійські гравці – 1,99. А те, що першими засмутять голкіпера господарів німці – 2,09.

Чи буде у грі вилучення? Експерти вважають, що команди дограють матч у повних складах. Не буде жодного червоної картки – 1,20.

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