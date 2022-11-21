Англія відкрила рахунок у грі з Іраном: відео першого голу команди Саутгейта на ЧС-2022
"Три леви" вдало почали Мундіаль, здолавши Іран у першому таймі. Дебютний м'яч на свій рахунок записав хавбек дортмундської Боруссії Джуд Беллінгем.
На чемпіонаті світу проходить другий ігровий день. У першому матчі понеділка збірна Англії зустрічалась з іранцями, пише 24 канал.
Слідкуйте з нами Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022
Гра одразу пішла не за планом персидської збірної. В середині першого тайму Кейрушу довелось міняти воротаря, адже травму отримав основний кіпер Бейранванд.
А на 35 хвилині Англія відкрила рахунок. Люк Шоу виконав точну подачу на Джуда Беллінгема і той виграв повітря у опонента, точно пробивши головою. При цьому запасний кіпер Ірану Хоссейні явно загубив ворота.
Як забивав Беллінгем:
Після першого тайму Англія веде з рахунком 3:0. Також на вболівальників сьогодні очікує ще два матчі:
- 18:00 Сенегал – Нідерланди
- 21:00 США – Уельс