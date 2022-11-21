Як голеадор Порту тягнув Іран: як Таремі оформив дубль у ворота Англії – відео

Команда Карлуша Кейруша повністю провалює стартовий поєдинок на ЧС-2022. Втім після чотирьох пропущених голів Іран таки зміг двічі забити у ворота родоначальників футболу.

На чемпіонаті світу 2022 у Катарі проходить вже другий ігровий день. У стартовому поєдинку понеділка збірна Англії зустрічається з Іраном, пише 24 канал.

Як це було Англія – Іран: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Перший тайм був провальним для команди Кейруша. Спочатку травму отримав основний кіпер Бейранванд, після чого точними ударами відзначились Кейн Сака та Стерлінг.

Після перерви Сака оформив дубль, однак Іран знайшов в собі сили пробити Пікфорда. Голізаде вивів Таремі на ударну позицію і форвард Порту встиг нанести удар з-під Магуайра. М'яч від перекладини опинився у сітці.

А в кінцівці гри Іран отримав право на пенальті, коли Стоунз потягнув за футболку гравця суперника. Саме Мехді точно пробив з позначки, оформивши дубль.

Голи Таремі – в огляді матчу:

У підсумку Англія знищила Іран з рахунком 6:2. Нагадаємо, що також на вболівальників сьогодні очікує ще два матчі: