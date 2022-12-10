Дика гармата від таланту Реала дозволила Франції відкрити рахунок у грі з Англією: відео голу

Орельєн Чуамені здивував всіх, завдавши пострілу з дальньої відстані у середині першого тайму. Взяття воріт дозволило французам повести у рахунку в чвертьфінальному матчі ЧС-2022.

У останньому чвертьфіналі на ЧС-2022 зустрічаються Англія та Франція, пише 24 канал. На минулому турнірі підопічні Дешама стали тріумфаторами, тоді як англійці зупинились у 1/2 фіналу.

Слідкуйте з нами Англія – Франція: онлайн-трансляція матчу за вихід у півфінал ЧС-2022

Перший тайм проходив при рівній боротьбі, але відкрити рахунок змогли "Ле Бле". На 17 хвилині Франція вибігла в контратаку і Грізманн відпасував перед чужим майданчиком на Чуамені.

Хавбек Реала вирішив від душі прикластись до м'яча і наніс постріл метрів з 30-ти. Снаряд нікого не торкнувся і буквально прошив Пікфорда, влетівши у ворота.

Відео голу Чуамені:

Для 22-річного гравця це лише другий гол у футболці національної команди. Нагадаємо, що переможець пари Англія – Франція у півфіналі Мундіаля зіграє із Марокко 14 грудня.