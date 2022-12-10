Чемпіони продовжують захист титулу: Франція здолала Англію у видовищному матчі – відео голів

Підопічні Дідьє Дешама змогли переграти принципового суперника. Команду Саутгейта підвів Харрі Кейн, який не реалізував пенальті в кінці матчу.

Англія – Франція 1:2

Голи: Кейн, 54 (пен.) – Чуамені, 17, Жиру, 78.

На чемпіонаті світу 2022 визначились всі півфіналісти турніру. За останню путівку в 1/2 фіналу бились гранди європейського футболу – Англія та Франція, пише 24 канал.

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Команди впевнено пройшли до чвертьфіналу, здобувши на своєму шляху по три перемоги. Тепер же чинні чемпіони світу французи вибороли право продовжити захист проти півфіналіста минулого Мундіалю англійців.

Перший тайм за французами

Матч розпочався досить рівно. Хвилини йшли нервово, але під наглядом професіоналізму від обох команд. На 17 хвилині зустрічі Чуамені вирішив внести корективи у матч.

Надпотужним ударом з-за меж штрафного майданчика він перевірив рефлекси Пікфорда, які не допомогли йому виручити англійців, 1:0. А матч тільки розпочався.

Відео голу Чуамені:

Кейн повернув надію, яку поховав Жиру

У другому таймі все стало ще веселіше. Чуамені знову вирішив взяти участь у взяті воріт та цього разу він допоміг англійцям, сфолишви у власному карному майданчику. Хаті Кейну залишалось просто реалізувати 11-метровий удар, з чим капітан "трьох левів" без проблем впорався.

Відео голу Кейна з пенальті:

Матч продовжував набирати обертів. Моменти, сейви, бурхливі емоції - все це було у матчі Англія - Франція у 1/4 фіналу ЧС-2022. На 78 хвилині Олів’є Жиру вирішив, що овертайми командам не потрібні. Після подачі він вміло головою переправив м‘яч у ворота Пікфорда, який навіть не встиг вискочити на "круглого".

Переможний гол Жиру:

Щоправда, рекошет від Магуайра трішки французам допоміг. Згодом Харі Кейн міг знову вирівняти рахунок ударом з пенальті. Та цього разу в нападника здали нерви, через що він відправив м’яч вище воріт. Врятувати свою команду від вильоту йому не вдалось. Матч так і закінчився з рахунком 1:2.

Французи продовжують рухатись до свого наступного чемпіонства на Мундіалі. Наступним суперником команди Дешама стане збірна Марокко. А збірна "трьох левів" спробує випробувати свою вдачу на ЧС у США, Канаді та Мексиці.