Англія з мінімальним рахунком здолала Австрію напередодні Євро-2020: відео

Збірна Австрії напередодні Євро-2020 провела товариську зустріч проти Англії. У поєдинку, який відбувся 2 червня, перемогу святкували англійські футболісти.

Англія – Австрія 1:0

Гол: Сака, 56

Цей матч став першим контрольним спарингом для обох збірних у підготовці до Євро-2020. Австрійські футболісти зуміли дати гідний бій титулованому супернику. Але досвід взяв своє.

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У першому таймі більше атакувала Англія. Її суперник відповів лише дальнім ударом Баумгартнера. Кейн з близької відстані розстрілював голкіпера Австрії, але Бахманн зіграв надійно на виході.

На перерву команди пішли за "сухого" рахунку 0:0. На 56-й хвилині господарі вийшли вперед. Сака підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера ударом під ліву стійку – 1:0.

У середині другого тайму Забітцер гарматним пострілом струсонув перекладину. Воротар лише поглядом проводжав м'яч. Англійці могли самі собі привезти гол. Захисник необачно віддав передачу назад на воротаря Пікфорда, але його не було на лінії воріт. Голкіпер дещо вийшов з володінь, але встиг повернутись та вже з лінії вибити м'яч в аут.

Австрійці не хотіли програвати та створили декілька справді гострих моментів. Забітцер отримав бездоганний пас у центрі поля, приготувався до удару та потужно пробив під стійку. Однак Пікфорд знову був на висоті. Грегорич найкраще зіграв на другому поверсі – м'яч пролетів повз стійку.

У компенсований до матчу час Грілліч встиг першим на добивання в штрафному майданчику, переграв голкіпера, але на допомогу прибіг захисник та вибив м'яч з лінії воріт.

У підсумку – 1:0 мінімальна перемога Англії. Команда Гарета Саутгейта перед початком Євро-2020 зіграє ще один поєдинок проти Румунії (6 червня). Того ж дня свій контрольний спаринг проти Словаччини проведе й Австрія.

Англія – Австрія відеоогляд поєдинку