Українка побила росіянку в Парижі і отримала путівку на Олімпіаду в Токіо

У Парижі відбувся черговий поєдинок Європейського кваліфікаційного турніру за участю українки. Ангеліна Лисенко (69 кілограм) здолала росіянку Саадат Далгатову.

Таким чином, українка стала володаркою олімпійської ліцензії.

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Інша представниця "синьо-жовтої" команди Анастасія Черноколенко поступилася Лорен Прайс з Великобританії у вирішальному бою за ліцензію.

Інші ліцензії українців

У минулому році першим володарем ліцензії на участь в Олімпійських іграх став капітан збірної України Микола Буценко.

Раніше на турнірі в Парижі другу олімпійську ліцензію на Ігри в Токіо-2020 завоював Ярослав Харциз.

Кваліфікаційний турнір проходить з 4 по 8 червня.