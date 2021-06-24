Українка Калініна вибила росіянку з Вімблдону, Бондаренко не пройшла кваліфікацію
Джерело:24 канал
Українських представниць знову поменшало на Вімблдоні після того, як відбулися матчі 1/2 фіналу кваліфікації. Якщо Ангеліна Калініна здобула перемогу, то Катерина Бондаренко зачохлила ракетку.
Крістіна Букса – Катерина Бондаренко 2:0 (6:1, 6:1)
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Іспанка Буска за 48 хвилин розгромила досвідчену Бондраренко. У першому сеті Буска оформила три брейки та виграла партію.
У другому сеті іспанці вистачило двох перемог на подачі Бондаренко, щоб виграти партію з ідентичним рахунком.
Ангеліна Калініна – Анастасія Гасанова 2:1 (3:6, 6:1, 6:2)
У фінал кваліфікації вийшла Ангеліна Калініна, яка дотиснула росіянку Гасанову за три сети.
У першому сеті Ангеліна тричі програла свою подачу, що дозволило росіянці взяти партію. Однак у двох наступних партія українка розтрощила свою опонентку.
- Ангеліна може втретє в кар'єрі вийти в основну сітку Вімблдону.