Українка Калініна феєрично вийшла у фінал турніру ITF в Загребі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна вийшла у фінал турніру серії ITF у Загребі (Хорватія). У півфіналі змагань українка без проблем переграла італійку Джесіку П'єрі з рахунком 6:2, 6:0.

Ангеліна Калініна (Україна) – Джессіка П'єрі (Італія) 6:2, 6:0

Дивіться також Експерша ракетка України Долгополов офіційно завершив кар'єру

За трохи більше години матчу Калініна оформила сім брейків і програла два гейми на власній подачі.

Суперниця Ангеліни по титульному поєдинку також вже визначилася. Це буде росіянка Камілла Рахімова. Для росіянки це буде друга зустріч з представницею України за останні 11 днів. На позаминулому тижні вона програла Марті Костюк в першому колі турніру WTA в Стамбулі.

Зазначимо, що це вже дев'ята поспіль перемога для Калініної. На минулому тижні вона виграла титул на турнірі ITF W25 в Португалії.