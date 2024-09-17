Ахмедходжича довічно відсторонили зі збірної Боснії та Герцеговини: у чому причина

Виступати за національну команду своєї країни це честь та престиж для кожного футболіста. Боснійського гравця виключили зі складу збірної.

25-річного захисника Шеффілд Юнайтед Анела Ахмедходжича назавжди відсторонили від ігор у складі збірної. Про це рішення повідомила Федерація футболу Боснії та Герцеговини.

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Причина довічного відсторонення Ахмедходжича

Повідомляють, що причиною довічного виключення боснійського гравця зі складу збірною стала тимчасова відмова Ахмедходжича від ігор за національну збірну. Окрім цього, футболіст висловився щодо медиків команди, назвавши їх легковажними та дилетантами.

Анел Ахмедходжич підкреслив, що саме дії лікарів національної команди призвели до рецидиву травми під час гри у кваліфікації на Євро-2024 із Люксембургом. Зі слів футболіста, медики помилились, зазначивши, що він готовий до матчу.

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У підсумку за свою кар'єру Ахмедходжич зіграв у 24 матчах у футболці збірної Боснії та Герцеговини. У своєму активі 25-річний захисник має 1 забитий м'яч за національну команду.