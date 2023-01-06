Збірна Росії купувала ігри на домашньому ЧС-2018: ексзахисник розкрив усю правду про корупцію

Колишній футболіст збірної Росії Андрєй Канчельскіс дав відверте інтерв'ю російським ЗМІ, у якому згадав домашній ЧС-2018 з футболу. Ексгравець розповів цікаві подробиці, які стосуються результатів.

Одразу нагадаємо, що чемпіонат світу-2018 відбувався у Росії. Збірна ворожої країни потрапила у фінальну частину Мундіалю без кваліфікації, адже відібралась у статусі господарки турніру, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.

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Канчельскіс: Ви що, не знаєте про це

Колишній правий півзахисник заявив, що усі матчі на Мундіалі 5-річної давнини його національна збірна купила. Канчельскіс впевнений, що уся правда про нечесну гру російської збірної незабаром спливе із назовні.

Всі ігри купили. Ви що, не знаєте про це? Ми грали домашній чемпіонат світу. Те саме, як Корея та Японія, коли вбивали італійців, винесли їх взагалі. Тож закінчуйте. Результат роботи Черчесова був на чемпіонаті Європи. Це найголовніший показник. З горем навпіл виграли у фінів, а якби їм потрапили, то взагалі біда,

– розповів Андрєй Канчельскіс.

"На ЧС нас за вуха тягли. Плюс із ким ми там грали? З Уругваєм, який нас виніс. Іспанці, які незрозуміло грали. Це дуже дивна гра була. Повірте, згодом ця піна вийде назовні", – додав колишній футболіст.

Як Росію "тягли за вуха" на домашньому ЧС-2018

Традиційно, що матч країни-господарки відкривав Мундіалю. У тій грі росіяни познущались із Саудівської Аравії 5:0.

У другому турі Росія обіграла Єгипет 2:1, а вже в останньому матчі групового раунду без шансів програла Уругваю 3:0.

Груповий етап команда закінчила на другому місці, відібравшись у плей-офф ЧС-2018.

В 1/8 фіналу на російську збірну чекав дуже складний суперник – Іспанія. Однак "Фурія Роха" у цій грі була сама не схожа на себе. Забивали виключно росіяни у чужі та свої ж ворота (1:1). Справа дійшла до пенальті, де точнішими були господарі ЧС – 3:4.

У чвертьфіналі фарт чи то гроші у Росії закінчились. Хорватія поставила крапку на шляху росіян на домашньому Мундіалі. Основний та додатковий час закінчився з рахунком 2:2, а у серії 11-метрових точнішими були хорвати – 3:4.

Андрєй Канчельскіс розпочинав кар'єру у кропивницькій Зірці. Потім пограв ще за Динамо та Шахтар. Далі у кар'єрі футболіста був європейський період – Манчестер Юнайтед, Евертон, Фіорентина, Рейнджерс, Манчестер Сіті, Саутгемптон. Пограв у Саудівській Аравії, а кар'єру закінчував у Росії (Динамо, Сатурн та Крилья Совєтов). У 2007 повішав бутси на цвях.