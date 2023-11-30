"Буде непросто": півзахисник Динамо назвав ціль "біло-синіх" на сезон-2023/2024

В Українській Прем'єр-лізі закінчилося перше коло сезону-2023/2024. Після провального старту Дніпро-1 несподівано закінчив його на першій сходинці турнірної таблиці.

Ще одним клубом, який дуже нерівно провів першу половину чемпіонату, стало київське Динамо. "Біло-сині" провалилися в період з 27 вересня по 3 листопада, здобувши лише одну перемогу, після чого у відставку пішов Мірча Луческу, а команду очолив Олександр Шовковський.

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Амбітні цілі Динамо

З того часу Динамо зіграло 2 матчі, у яких здобуло перемоги з однаковим рахунком 2:0. Суперниками киян були Кривбас та Рух, які знаходяться вище у турнірній таблиці УПЛ. Олександр Андрієвський поділився своєю думкою з приводу останніх поєдинків команди та розповів, що змінилося після зміни тренера:

"Зараз справи йдуть добре, тим більше, ми перемогли нещодавно Кривбас, який був лідером чемпіонату. У піднесеному настрої готуємося до наступного поєдинку. Підхід до тренувань із Шовковським дещо змінився, але не можу сказати, що кардинально.

Думаю, нам поступово даватимуть нові вправи, щоб голова не закипіла на тренуваннях. Зараз головний тренер вимагає більше уваги до прийому м'яча, на такі моменти. Тому що багато браку в прийомах та передачах. Він на такі дрібниці звертає увагу. Це перше, що я помітив"

Завдяки останнім успіхам кияни змогли піднятися на шосте місце в турнірній таблиці. При цьому в них є ще 3 матчі в запасі, у порівнянні з чинним лідером, від якого Динамо наразі відділяє 11 очок. Центральний півзахисник киян розповів, які цілі ставлять перед собою "біло-сині" на другу частину сезону.

У нас є шанси повернутися в чемпіонські перегони в нинішньому сезоні. Тільки від нас усе залежить. Усе попереду. Звичайно, буде непросто, але ми думаємо тільки про перемогу в чемпіонаті України,

– заявив Андрієвський.

Зазначимо, що в сезоні-2023/2024 Олександр Андрієвський зіграв 10 матчів в усіх турнірах за Динамо, у яких віддав 2 асисти.

. Наступний матч кияни зіграють 3 грудня проти Миная. Стартовий свисток пролунає о 13:00.