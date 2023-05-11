Суд відсторонив Андрія Павелка з посади президента УАФ: хто буде керувати українським футболом

Голову УАФ переслідують звинувачення у корупції при будівництві заводу з виробництва штучних полів. Через це Андрій Васильович може втратити свою посаду та навіть бути заарештованим.

Корупція в УАФ

Українську асоціацію футболу останні півроку-рік огортають різні скандали. Минулої осені голову УАФ Андрія Павелка та генсекретаря організації Юрія Запісоцького було заарештовано за звинуваченням у корупції.

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Пов'язана ця справа із будівництвом заводу з виробництва штучних полів. Павелка випустили під заставу у майже по 10 мільйонів гривень. Пізніше Печерський районний суд Києва відсторонив Андрія Васильовича від посади на три місяці – до 13 травня 2023-го.

Павелко знайшов заміну?

Втім це рішення не набуло чинності, адже адвокати президента УАФ подали апеляцію. Тим не менше, Печерський суд продовжив відсторонення Павелка ще на два місяці – до 9 липня.

Відео засідання Печерського районного суду Києва:

У голови українського футболу є п'ять днів на подачу апеляції. Втім декотрі ЗМІ повідомляють, що Андрій Васильович підписав документ про призначення віцепрезидента УАФ Олега Протасова тимчасово виконуючим обов'язки голови організації.

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Історія Андрія Павелка

Відзначимо, що Андрій Павелко став головою ФФУ (пізніше – УАФ) у березні 2015 року. Після цього він двічі переобирався на цю посаду. але вибори у 2023 році були скасовані Печерським судом через підозри у корупції.

У цей же час Павелко був народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка", склавши повноваження у 2019-му. Також з травня того ж року Андрій Васильович є членом Виконкому УЄФА. До нього він був переобраний на початку квітня цього року.