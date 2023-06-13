Динамо потирає руки: Аль-Айн оголосив про відхід Андрія Ярмоленка – фото

Український вінгер завершив свої виступи в ОАЕ після одного сезону. Одним із варіантів продовження кар'єри Андрія є повернення у Київ.

Минулого літа Андрій Ярмоленко залишив Вест Хем та переїхав у ОАЕ, Капітан збірної України перейшов у Аль-Айн, де тренером працював Сергій Ребров.

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Контракт був підписаний за схемою 1+1. Це означало, що після сезону 2022-2023 Аль-Айн мав прийняти рішення, чи активувати опцію автоматичного продовження контракту.

Втім клуб вирішив припинити співпрацю із 33-річним українцем. Про це оголосив твітер Аль-Айна, побажавши Андрію всього найкращого: "Дякуємо та успіхів у майбутньому".



Аль-Айн попрощався із Андрієм Ярмоленком / twitter.com/alainfcae_en

Протягом цього сезону Андрій награв 28 матчів за команду з ОАЕ. На його рахунку 12 голів та 4 асисти. Разом із клубом Ярмоленко став віцечемпіоном ОАЕ, а також фіналістом місцевого Кубка та Кубка ліги. Чимало ЗМІ повідомляють, що влітку вінгер повернеться в Динамо.

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Історія успіху Андрія Ярмоленка