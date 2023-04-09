Вдале повернення після травми: Ярмоленко забив за Аль-Айн вперше за два місяці – відео голу

Вінгер збірної України допоміг своїй команді розгромити аутсайдера Ліги ОАЕ. Загалом це вже 12-та результативна дія Андрія у чемпіонаті.

Андрій Ярмоленко нарешті відновився від травми, пише 24 канал. Вона не дозволила йому зіграти проти збірної Англії у відборі на Євро-2024, але після повернення в Аль-Айн вінгер повернувся на поле.

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Тепер же українець відзначився нарешті голом у складі команди з ОАЕ. Ярмоленко вийшов в старті на матч місцевої ліги проти аутсайдера Хорфаккана.

Українець відіграв 68 хвилин і відзначився перед самим відходом. За рахунку 2:0 Андрій відгукнувся на простріл від партнера по команді та вразив по суті порожні ворота суперника. У підсумку Аль-Айн розгромив опонента (3:0).

ВІдео голу Ярмоленка:

Для Ярмоленка це був перший гол з початку лютого. Загалом же українець за цей сезон відіграв 19 матчів у чемпіонаті, забивши 9 голів та віддавши три асисти.

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За чотири тури до фінішу Ліги ОАЕ підопічні Сергія Реброва йдуть на другій сходинці, відстаючи від лідера Аль-Ахлі на п'ять балів. Переможець турніру потрапить напряму в Лігу чемпіонів АФК, тоді як 2-3 команди отримають путівки в кваліфікацію турніру.