"Тимощук для мене мертвий": Ярмоленко викреслив зі свого життя зрадника України

Вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко пригадав своєю розмову з Анатолієм Тимощуком на початку військової агресії Росії. Лідер збірної України намагався достукатися до любителя "руського міра".

Анатолій Тимощук був взірцем патріотизму та прикладом для молодих футболістів. Проте це була показна любов до Батьківщини. Коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, Тимощук обрав "газпромівські" гроші. Він зрадив синьо-жовтий прапор, своїх рідних на Волині та колишніх друзів по збірній.

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Ярмоленко: Тимощук – не людина для мене

У нещодавньому інтерв'ю динамівській пресслужбі Андрій Ярмоленко розповів деталі своєї розмови з Тимощуком. Достукатися до покидька йому не вдалося.

"Він – доросла людина, зробив свій вибір. Я йому просто зателефонував і запитав, як йому спиться.

Ну він сказав, що "точно так само, як і тобі". Я сказав, що тільки я не в Росії. Була просто така розмова, що послали один одного. Про що з… Хотів сказати "з людиною", але він не людина для мене. Про що з цим можна говорити? Для мене його немає, просто не існує.

Після всього, що дала йому країна – і так вчинити. Просто не хочу на камеру говорити якісь образливі речі. Для мене він мертвий", – відповів Ярмоленко.

Розплата за зраду