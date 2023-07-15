"Номер не грає у футбол": Ярмоленко відмовився виступати під "десяткою" в Динамо

Андрій Ярмоленко шокував партнерів по команді своїм вибором. Футболіст виявися не принциповим.

Андрій Ярмоленко відмовився виступати під 10-им номером у Динамо. Український вінгер не бажає перетинати чужі кордони.

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Без зайвої наглості

Легенда київського колективу Андрій Ярмоленко, який приємно здивував усіх вболівальників "біло-синіх" поверненням, вирішив продемонструвати свою простоту. Молоді виконавці Динамо інколи навіть переживали щодо зіркового статусу Ярмоленка, проте досвідчені футболісти киян переконали юнаків, що попри це Андрій все ще залишається людиною.

Капітан збірної України відмовився від 10-го номера, під яким від виступав у Динамо раніше. Діло в тому, що "десятка" належить Миколі Шапаренку, яким сам запропонував Ярмоленку віддати йому номер. Та от Андрій виявився невибагливим, оскільки відмовив молодому виконавцю. Досвідчений вінгер зазначив, що він не бажає забирати "чужу" футболку, а сміло обмежиться тим номером, який вільний лежить на вітрині.

Номер на футболці не грає у футбол. Я вдячний хлопцям за їх пропозицію, але я не бачу сенсу, буду я грати під 10-м, 7-м чи 70-м. Якби ці номери були вільні – то так, я б, напевно, взяв якийсь з цих номерів, але вони зайняті. Тоді добре, без проблем. Я сказав: Дайте мені якийсь номер, який вільний. Мені дали 21-й на збори, коли будемо заявлятися на сезон – вирішимо. Без проблем. Хлопцям велика подяка за те, що вони хотіли зробити, але. Для мене найголовніше, що я повернувся додому, бачу багато друзів навколо себе, а під яким номером гратиму – не так важливо,

– сказав Андрій.

Відео аргументації від Ярмоленка:

Нагдаємо, що наразі на тренувальному зборі Ярмоленко виступає під 21-им номером. Саме у цій футболці вінгер встиг уже забити три голи у ворота суперника у Австрії та відзначитись кількома асистами.