Андрій Ярмоленко на Євро-2020 поїхав вже у статусі капітана збірної України. І перший матч тоді нашій команді випало грати проти Нідерландів. При цьому цей матч відбувся в Амстердамі, тож суперникам українців була забезпечна потужна підтримка.

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Збірна Нідерландів вийшла вперед у другому таймі, коли двічі забила за шість хвилин. Але згодом українці "повернулися у гру", І зробили це саме після голу Ярмоленка. Він отримав м'яч на фланзі, змістився до центру, де віддав пас на Яремчука. Після цього отримав зворотній пас. Побачивши можливість для удару, Ярмоленко потужно пробив з лівої ноги у верхній кут воріт. Голкіпер у стрибку до м'яча не дотягнувся.

Тож саме цей гол вирішили згадати в УЄФА у привітанні Ярмоленка з днем народження.

Цей гол додав інтриги в матчі, і за чотири хвилини українці зрівняли рахунок. Але втримати позитивний результат не зуміли, бо згодом нідерландці таки забили третій гол у наші ворота.

Попри поразку на старті, українці таки зуміли виконати завдання-мінімум – вийшли з групи. А в 1/8 фіналу перемогли збірну Швеції. І лише у чвертьфіналі ми поступилися Англії.

Для збірної України тоді це був третій поспіль чемпіонат Європи, на якому виступила команда. Зараз "синьо-жовті" змагаються за право виступити на Євро-2024. Вирішальним у цьому плані буде матч 20 листопада проти збірної Італії. Але Ярмоленко не допоможе команді – гравець відновлюється після операції та повернеться на поле вже у 2024 році.