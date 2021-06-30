Ярмоленко віддасть на благодійність призові за Євро-2020

Лідер збірної України з футболу Андрій Ярмоленко спрямує на благодійність гроші, отримані за участь у Євро-2020. Україна вже заробила 16 мільйонів євро на чемпіонаті Європи.

Ярмоленко віддасть усі призові

Вадим Шаблій, агент Андрія Ярмоленка, розповів, що футболіст направить бонуси за Євро-2020 на допомогу хворим і потребуючим дітям.

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Насправді Андрій Ярмоленко прийняв це рішення задовго до початку чемпіонату Європи. Всі бонуси, які він отримає за виступ у фінальному раунді чемпіонату Європи, будуть виділені на допомогу хворим і потребуючим дітям,

– сказав Шаблій.

Шаблій повідомив, що разом з Ярмоленком буде контролювати витрату коштів.

"При цьому ми з Андрієм збираємося разом контролювати витрату коштів у цьому благодійному фонді. Я вважаю, що про такий вчинок лідера збірної України повинна знати вся країна", – резюмував Шаблій.

Наразі не відомо, яку суму отримає Ярмоленко за Євро-2020. Українська збірна, яка вийшла в 1/4 фіналу, вже заробила 16 мільйонів євро.

Зазвичай сумарний гонорар ділиться між всіма членами збірної після турніру. Традиційно для розподілу гонорару використовують домовленості між гравцями й футбольною асоціацією.

Збірна України вже 3 липня зіграє в 1/4 фіналу проти Англії. Поєдинок відбудеться у Римі й розпочнеться о 22:00.