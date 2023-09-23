Повернувся в Україну добиватись висот: Ярмоленко увірвався в топ-5 бомбардирів в історії УПЛ
Андрій Ярмоленко не просто відбуває свій номер у київському колективі. Лідер Динамо уже увійшов в історію.
Андрій Ярмоленко потрапив до п'ятірки найрезультативніших гравців в чемпіонаті України. Вінгер наздогнав свого колишнього одноклубника, пише 24 Канал.
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Легенда столичного колективу відразу ж взявся за справу, повернувшись в Україну. Андрій Ярмоленко на ділі доводить, що він вартий високого звання в Динамо. Діло в тому, що вінгер "бобрів" уже забив таку кількість голів чемпіонаті України, що, напевне, уже не пам'ятає усіх. У крайньому матчі Української Прем'єр-ліги в поєдинку із черкаським ЛНЗ (2:4) Ярмоленко зміг відзначитись у своєму фірмовому стилі у ворота суперника.
Черговий м'яч Андрія став 103-ім на його рахунку в еліті українського футболу. Таким чином, зірковий футболіст вирівнявся за кількістю забитих голів із бразильським українцем, котрий встиг пограти за донецький Металург, Шахтар та Динамо, настріляв в найвищому місцевому дивізіоні також 103 голи. Тобто Ярмоленко увійшов до п'ятірки бомбардирів у історії УПЛ, забивши усі голи у футболці Динамо.
Найрезультативніші футболісти усіх часів української першості
- Максим Шацьких (Динамо, Арсенал Київ, Чорноморець, Говерла) – 124 голи.
- Сергій Ребров (Динамо, Шахтар) – 123 голи.
- Євген Селезньов (Шахтар, Дніпро, Колос, Минай) – 117 голи.
- Андрій Воробей (Шахтар, Дніпро, Арсенал Київ, Металіст) – 105
- Андрій Ярмоленко (Динамо), Жуніор Мораес (Металург Донецьк, Шахтар, Динамо) – 103 голи.
- Олександр Гладкий (Шахтар, Карпати, Зоря, Харків, Чорноморець, Дніпро, Металіст, Динамо) – 99 голів.