Повернувся в Україну добиватись висот: Ярмоленко увірвався в топ-5 бомбардирів в історії УПЛ

Андрій Ярмоленко не просто відбуває свій номер у київському колективі. Лідер Динамо уже увійшов в історію.

Андрій Ярмоленко потрапив до п'ятірки найрезультативніших гравців в чемпіонаті України. Вінгер наздогнав свого колишнього одноклубника, пише 24 Канал.

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Легенда столичного колективу відразу ж взявся за справу, повернувшись в Україну. Андрій Ярмоленко на ділі доводить, що він вартий високого звання в Динамо. Діло в тому, що вінгер "бобрів" уже забив таку кількість голів чемпіонаті України, що, напевне, уже не пам'ятає усіх. У крайньому матчі Української Прем'єр-ліги в поєдинку із черкаським ЛНЗ (2:4) Ярмоленко зміг відзначитись у своєму фірмовому стилі у ворота суперника.

Черговий м'яч Андрія став 103-ім на його рахунку в еліті українського футболу. Таким чином, зірковий футболіст вирівнявся за кількістю забитих голів із бразильським українцем, котрий встиг пограти за донецький Металург, Шахтар та Динамо, настріляв в найвищому місцевому дивізіоні також 103 голи. Тобто Ярмоленко увійшов до п'ятірки бомбардирів у історії УПЛ, забивши усі голи у футболці Динамо.

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