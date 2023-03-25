Ярмоленко пожартував з Караваєвим напередодні матчу з Англією: кумедне відео

Футболісти збірної України перебувають у доброму гуморі напередодні відповідального матчу проти Англії. Предметом жартів капітана збірної України Андрія Ярмоленка стала швидкість Олександра Караваєва.

Вже у неділю, 26 березня, національна збірна України проведе перший офіційний поєдинок у 2023 році. Підопічні Руслана Ротаня зустрінуться у Лондоні з чинним віцечемпіоном Європи збірною Англії.

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Ярмоленко покепкував з Караваєва

Проте напруга майбутнього поєдинку не впливає на атмосферу в таборі "синьо-жовтих". За лаштунками підготовки до матчу відбору на Євро-2024 Андрій Ярмоленко поспілкувався з Олександром Караваєвим.

Предметом жартів капітана збірної України стали швидкість та вік динамівського універсала.

Сашко, вчора була гра, ви розвинули швидкість до 28 кілометрів на годину. Чи означає це, що ви постаріли і вже не можете швидше бігти?,

– запитав Ярмоленко.

Караваєв поправив свого "забудькуватого капітана", оскільки насправді швидкість була 30 кілометрів за годину.

Так-так, постарішав, але швидкість залишилась на тому ж рівні, усе добре,

– відповів Караваєв.

Відео розмови Ярмоленка та Караваєва

Нагадаємо, що 23 березня підопічні Ротаня провели товариський матч проти англійського Брентфорда. Завдяки голам Сватка та Судакова українці без особливих проблем розібралися з резервістами "бджіл".

Матч Англія – Україна відбудеться у неділю, 26 березня, на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Стартовий свисток арбітра сповістить про початок поєдинку о 19:00 за київським часом.