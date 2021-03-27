Ярмоленко покинув розташування збірної України

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко не допоможе команді у двох матчах відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії та Казахстану.

Тренерський штаб збірної України вирішив відпустити Андрія Ярмоленка у розташування його клубу – Вест Хема.

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Ярмоленко не встигає відновитися

Повідомляється, що лідер української команди не встигає відновитися після ушкодження, через яке пропустив понад місяця. Як відомо, Ярмоленко не потрапив до заявки на матч проти Франції (1:1).

За інформацією УАФ, у Ярмоленка присутні залишкові наслідки травми, які не дають йому бути готовим до найближчих поєдинків.

Відтак, Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити Ярмоленка у Вест Хем. У клубі футболіст і буде завершувати процес реабілітації.

Перед матчем проти Фінляндії (28 березня) у розпорядженні Шевченка 28 футболістів.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка (обидва – Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).

Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1).