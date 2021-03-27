Ярмоленко покинув розташування збірної України

Джерело:УАФ
Лідер збірної України Андрій Ярмоленко не допоможе команді у двох матчах відбору на чемпіонат світу-2022 проти Фінляндії та Казахстану.
Тренерський штаб збірної України вирішив відпустити Андрія Ярмоленка у розташування його клубу – Вест Хема.
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Повідомляється, що лідер української команди не встигає відновитися після ушкодження, через яке пропустив понад місяця. Як відомо, Ярмоленко не потрапив до заявки на матч проти Франції (1:1).
За інформацією УАФ, у Ярмоленка присутні залишкові наслідки травми, які не дають йому бути готовим до найближчих поєдинків.
Відтак, Андрій Шевченко прийняв рішення відпустити Ярмоленка у Вест Хем. У клубі футболіст і буде завершувати процес реабілітації.
Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).
Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Юхим Конопля (Десна), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).
Півзахисники: Марлос, Євген Коноплянка (обидва – Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія).
Нападники: Жуніор Мораес (Шахтар), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1).