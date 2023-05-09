Капітан збірної України їм більше не потрібен: визначилась футбольна доля Ярмоленка в ОАЕ
Джерело:твітер UAEkick
До кінця сезону-2022/2023 Аль-Айну залишилось провести лише три зустрічі, дві з яких у Кубку Етісалат. Ці поєдинки можуть стати останніми для Андрія Ярмоленка в ОАЕ.
За інформацією джерела, еміратський клуб визначився із долею правого вінгера збірної України. Андрій Ярмоленко покине клуб по закінченню сезону-2022/2023. Аль-Айн не бачить логіки продовжувати контракт із українським футболістом, який навіть на цьому рівні показує доволі скромну гру та футбольні якості.
До теми Невже доля Реброва вже вирішена: Аль-Айн розпочав пошуки нового головного тренера
Незадоволені рівнем футболу від українця
Тому Ярмоленку доведеться шукати нову команду по закінченню поточного сезону. Раніше у ЗМІ була інформація, що після періоду в ОАЕ Андрій може повернутись у рідне київське Динамо.
Також Аль-Айн відмовився активувати опцію викупу контракту хорватського захисника Тіна Едвая, який грає в ОАЕ на правах оренди. Футболіст повернеться "на болота" у московський Локомотив, який вимагав від Аль-Айна доплати у розмірі 5 мільйонів доларів за те, що клуб із ОАЕ хотів викупити хорватського оборонця.
Аль-Айн після 25 турів йде на другому місці у Про-лізі ОАЕ, поступаючись лідеру 3 балами. Далі на клуб чекають два півфінали Кубка Етісалат.
Відзначимо, що Аль-Айн може позбутись не лише Ярмоленка. Тренерський місток команди може покинути й Сергій Ребров. Українського наставника активно сватають у збірну України, а в УАФ моляться, аби Сергій Станіславович дав "добро" на очолення національної команди.
Кар'єра Андрія Ярмоленка в Аль-Айні
- 33-річний правий вінгер перебрався в Аль-Айн у липні 2022 року. Ярмоленко дістався клубу у статусі вільного агента.
- Із моменту переходу провів за еміратський клуб 30 матчів, у яких забив 9 голів та віддав 6 асистів.
- Андрій сповна не зміг розкрити усі свої гарні якості футболіста в ОАЕ.