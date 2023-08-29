Ярмоленко точно не зіграє проти Бешикташу: в Динамо розповіли деталі про травму футболіста

Півзахисник київського Динамо Андрій Ярмоленко не допоможе команді у матчі-відповіді проти Бешикташу. У футболіста діагностовано ушкодження.

Андрій Ярмоленко не потрапив до заявки Динамо на перший матч проти Бешикташу 24 серпня. Однак тоді в київському клубі не назвали причини його відсутності. За даними ЗМІ, у футболіста була травма, яка завадила йому зіграти в цьому матчі. І через яку він міг пропустити матчі збірної України 9 та 12 вересня – проти Англії та Італії відповідно.

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Тепер Динамо офіційно підтвердили інформацію про травму Ярмоленка. У нього часткове пошкодження внутрішньої бічної зв’язки коліна. Однак точні терміни відновлення поки невідомі.

З упевненістю можна сказати лише про те, що Ярмоленко точно не зіграє проти Бешикташу у матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги конференцій 31 серпня. Для Динамо це буде останній матч перед перервою на матчі національних збірних у вересні. Адже матч 6-го туру УПЛ проти Зорі перенесли на пізніший термін.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк відзначив, що Ярмоленко проходить реабілітацію у клініці Андре Мілутіновича у Белграді. І припустив, що Ярмоленко встигне відновитися до матчів збірної України. Але залишатиметься питання щодо ігрового тонусу футболіста.