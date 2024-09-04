Андрій Трусов зі світовим рекордом виграв "золото" Паралімпіади-2024 у плаванні

У середу, 4 вересня, відбулося 6 фіналів з плавання на Паралімпіаді-2024 за участю українців. В одному з них Україну вдруге за вечір представляли одразу три паралімпійці.

Українські спортсмени змагалися у плаванні на дистанції 50 метрів вільним стилем у класі S7. Україну представляли Андрій Трусов, Юрій Шенгур та Євгеній Богодайко, пише 24 Канал.

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Андрій Трусов поповнив медальну скарбничку України

У кваліфікаційному запливі Андрій Трусов показав перший результат, а Юрій Шенгур – другий. Завдяки цьому вони успішно вийшли до фіналу.

У фінальному запливі нестримний Трусов був першим на фініші. Українець проплив дистанцію за 26.38 секунди, встановивши новий світовий рекорд. Зазначимо, 24-річний плавець покращив власне досягнення.

Андрій Трусов став паралімпійським чемпіоном у плаванні на 50 метрів вільним стилем у класі S7.

Юрій Шенгур завершив заплив на четвертому місці, а Євгеній Богодайко на шостому.

Результат запливу на 50 метрів / Скриншот з офіційного сайту Паралімпіади-2024

Довідка. Андрій Трусов на змаганнях Паралімпіади-2024 здобув уже три срібні медалі, Юрій Шенгур одну золоту, а Євгеній Богодайко має дві "бронзи".

Відзначимо, що ця золота медаль стала 11-ю для України на цій Паралімпіаді. Загалом наші спортсмени вже здобули 50 нагород.