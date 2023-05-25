Тлумак подав у відставку, Карпати залишились без тренера за тур до закінчення сезону, – ЗМІ

Львівські Карпати намагались боротись за вихід в УПЛ, але в останніх турах несподівано зазнали провалу. "Леви" за грою стали "левенятами" та практично втратили шанси поборотись у стикових матчах за підвищення у класі.

У попередній двох турах Карпати програли вдома запорізькому Металургу 0:1 та на виїзді були розгромлені ЛНЗ 4:1. Такі результати фактично позбавили команду місця у топ-4.

До теми Поки Тлумак мовчить: капітан Карпати попросив вибачення у фанатів за провальну гру

Клуб поки не підтвердив інформацію

Головний тренер Карпат Андрій Тлумак не підібрав слів та не знайшов сміливості прийти на пресконференції після цих двох провальних поєдинків. Після гри проти ЛНЗ коротко по грі розповів його асистент Андрій Сапуга. Також пробачення в уболівальників попросив капітан команди Денис Кожанов, але відповідей на багато запитань не було від наставника "левів".

24 травня "Брутальний футбол" повідомив, що начебто Тлумак зустрівся з футболістами та повідомив про свою відставку. І це за тур до закінчення сезону-2022/2023. Попереду у Карпат лише домашня гра проти Оболоні, яка вже гарантувала собі вихід в УПЛ (27 травня).

Наразі львівський клуб не підтвердив дану інформацію.

У Карпат ще є маленький, але майже нереальний шанс вийти у стикові матчі. Наразі "леви" посідають 5-ту позицію, маючи у своєму активі 17 очок. На три бали більше у запорізького Металурга, який йде 4-м. Для виходу у стикові поєдинки львівському клубу потрібно перемагати Оболонь із розгромним рахунком та сподіватись, що Металург буде розгромлений Нивою. А це якісь космічні мрії.

Раніше була інформація, що Тлумак покине команду, якщо не виведе Карпати в УПЛ. Що він фактично й не зробив, хоча мав на це хороший підбір гравців, фінанси та інші ресурси.

Кар'єра Андрія Тлумака у львівських Карпатах