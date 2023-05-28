"Міняє шапку, як вітер повіє": Тлумак відповів на звинувачення Циганика у "злочині" проти Карпат

Львівські Карпати за підсумком сезону в Першій лізі не зуміли підвищитися в класі. У провалі команди низка експертів звинуватили головного тренера "левів".

27 травня відбувся останній тур в Першій лізі. Львівські Карпати, які виставили на гру проти Оболоні резервний склад, завершили сезон нічиєю 1:1. У підсумку "леви" фінішували на 5 місці, залишившись на наступний сезон в другому за силою дивізіоні України.

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Тлумак: Такої чорної критики не заслужив

Після поєдинку з "пивоварами" головний тренер Карпат Андрій Тлумак підбив підсумки сезону. Наставник взяв на себе провину за невихід в УПЛ, а також відповів на критику футбольного журналіста Ігоря Циганика. Відомий коментатор назвав злочином виступ Карпат в сезоні 2022/23.

Мене навіть злочинцем назвали. За що? За те, що я поновив Карпати? За те, що ми з нуля, з нічого, збудували клуб? Ми за три роки вперше помилились. Так, я беру відповідальність на себе за те, що ми не вийшли до УПЛ. Я нікого не звинувачую. Винен я. Все було зроблено, все надано нам. Так сталося, що за крок від УПЛ ми оступилися. Але я вважаю, що такої чорної критики за ці 3 роки я не заслужив,

– розповів Тлумак.

Також головний тренер Карпат нагадав, як з нуля будували новий клуб, не зважаючи на критику.

"Зараз, коли команда грає, показує футбол – я є злочинцем? Циганик все знає, все повністю знає. Тільки все не дуже точно. Він завжди міняє шапку, як вітер повіє. Він дружив із Динамо, дружив із Дніпром. З Рухом у нього щось не склалося. Вічний любитель Карпат і завжди їх критикує. А завтра буде Дніпро-1.

Він перший кричав: що це за Карпати, які Карпати, що це за афери? І де та афера? Єдине, що за три роки було легко – вдячний фанатам, які нам віддали герб. Це було просто. А все інше ми по камінчику складали. І склали. Повірте, що Карпати будуть в УПЛ. Не важливо, з Тлумаком чи без. Керівництво прийматиме рішення. Карпати там будуть. Болітиму і робитиму все, щоб вони там були", – сказав Тлумак.

"Нечесний" футбол у виконанні Карпат

Також Андрій Тлумак прокоментував звинувачення у нечесній грі.

Він (Циганик – 24 Канал) розповідає про нечесний футбол? Нехай проаналізує. Він навіть не може проаналізувати, скільки нам пенальок поставили. Ми пробили один пенальті за цілий рік: у першому турі із Маріуполем. І то не забили. А хай порахує, скільки помилок було проти нас. Він розповідає про нечесний футбол, коли воротар суперників грає за межами штрафного майданчика і навіть жовтої картки не отримує? Коли у нас в одному епізоді дві суддівські помилки – гол не зараховують чистий та пенальті не ставлять,

– розповів головний тренер Карпат.

Зазначимо, що після розгромної поразки від ЛНЗ (1:4) в ЗМІ з'явилася інформація про відставку Тлумака. За інформацією джерел на посаду головного тренера розглядають кандидатури: Мирона Маркевича, Остапа Маркевича, Олега Дулуба, Юрія Мороза та Олега Лужного. Проте наразі невідомо, як вирішить керівництво Карпат.