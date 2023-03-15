Виступав в Україні та на ЧС-2002: колишній російський футболіст активно допомагає окупантам

Колишній російський футболіст Андрій Соломатін після закінчення професійної кар'єри гравця став тренером. А у 2022 році вирішив активно підтримувати й російських окупантів.

Андрій Соломатін дав велике інтерв'ю російському ЗМІ, в якому і розповів, що в його житті "пішло не так", що він вирішив підтримувати окупантів. У 2022 році він неодноразово відвідував окуповані території України, куди привозив речі для одного з російський окупаційних формувань.

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Все почалося з того, що після закінчення кар'єри футболіста, Соломатін вирішив відвідувати матчі московського ЦСКА. Там він і здружився з місцевими вболівальниками, які й склали ядро одного з окупаційних підрозділів під назвою "Еспаньйола". Там, переважно, воюють вболівальники російських футбольних клубів.

Поки до лав окупаційних військ Соломатін вирішив не вступати, але активно допомагає їм, возячи різноманітні речі. Так, замість термобілизни, для російських окупантів привезли воротарську форму.

Хоча не всі підтримують його в цьому, про що сам Соломатін зізнається із жалем.

"Вже неодноразово закликав хлопців до того, щоб вони активно висловлювали свою позицію. Необов'язково про це на кожному розі кричати, але кожен за бажання може надавати гуманітарну допомогу. Достатньо просто набрати мій номер та запитати, як можна допомогти. Поки що цього не було. Більше того, я зідзвонювався з одним колишнім футболістом, з яким ми свого часу грали разом і один проти одного, і запропонував скласти мені компанію. На що отримав відмову", – розповів Соломатін.

Соломатін майже всю свою кар'єру провів у Росії. І за місцеву збірну зіграв 13 матчів, у тому числі був учасником чемпіонату світу 2002 року, де зіграв у всіх трьох матчах на турнірі. На ньому Росія потрапила у доволі просту групу, де її суперниками були Туніс, Бельгія та Японія – одна з країн-господарок Мундіалю. Росія виграла перший матч в Тунісу, але після цього двічі програла. Після першої поразки Японії в Москві пройшли масові безпорядки. Тоді росіяни почали палити автомобілі на вулиці, громити магазини та офіси. Внаслідок безпорядків одна людина загинула, а ще 70 отримали поранення.

На початку 2005 року Соломатін став гравцем київської Оболоні. Але затримався тут лише до літа 2005 року, після чого знову повернувся до Росії. За українську команду він зіграв 9 матчів.