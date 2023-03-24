Відомий український марафонець Андрій Щербанівський загинув на війні проти Росії

Спортсмен пробігав марафонську дистанцію всього за 2,5 години. У ЗСУ спортсмен пішов у якості добровольця сім років тому...

Понад дев'ять років Україна чинить опір Росії у війні за свою незалежність. Терористи знищують інфраструктуру, окуповують землі та вбивають мирних людей, в тому числі і дітей.

До темиУ боях на фронті загинув призер юнацької Олімпіади-2018 з боксу Максим Галінічев

Чимало хлопців та дівчат пішли захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Серед захисників багато представників спорту. На жаль, не всі вони повертаються живими.

Про нову втрату повідомили у проєкту "Янголи спорту". Своє життя за незалежність України віддав марафонець Андрій Щербанівський.

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Член команди Run Ukraine брав участь у всеукраїнських марафонах, де ставав рекордсменом. Відстань у 42 кілометри випускник КПІ долав всього за 2,5 години.

У 2016 році в якості добровольця пішов воювати у зону АТО, а минулого року повернувся до ЗСУ. На момент смерті йому було 44 роки, у нього залишились жінка та двоє дітей. Слава Герою України!