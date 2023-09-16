Шевченко забив "паненкою" Буффону, повторивши фінал Ліги чемпіонів 20-річної давнини: відео

У словенській Любляні відбувся благодійний матч, який зібрав чималу кількість світових зірок футболу. Футболіст, які вже давно повішали бутси на цвях, приємно здивували, адже не розгубили свою майстерність.

Участь у цьому поєдинку, ініціатором якого став президент УЄФА Александер Чеферін, взяв колишній нападник Динамо та збірної України Андрій Шевченко. Головною метою матчу був збір коштів для Словенії.

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Перенесли усіх у далекий 2003-й

Окрім Шеви зіграти у благодійному поєдинку запросили інших зірок футболу – Джанлуїджі Буффона, Златан Ібрагімовича, Івіцу Оліча, Хав'єра Дзанетті, Кларенса Зеєдорфа та інших.

Андрій Миколайович не пішов із поля без забитого м'яча.

У першому таймі команда "червоних", за яку виступав колишній тренер збірної України, отримала право на пенальті. 11-метровий довірили пробивати Шевченку, який не схибив. Володар "Золотого м'яча" познущався із Буффона.

Український наставник пробив "паненкою" прямо по центру воріт. Натомість італійський голкіпер кинувся у кут воріт. Обидва після голу тепло обійнялись та посміхнулись.

Для Шевченка та Буффона цей момент став якимось дежавю, який був у їх футбольній кар'єрі у далекому 2003-му. Тоді українець реалізував п'ятий удар у післяматчевих пенальті від "россонері" у ворота Джанлуїджі, принісши Мілану трофей Ліги чемпіонів.

Тепер ця дуель повторилась вже навіть після їх футбольної кар'єри.

Як Шевченко забив Буффону: дивіться відео

Нагадаємо, що тоді у фіналі Ліги чемпіонів-2002/2003 Мілан обіграв Ювентус у серії пенальті 2:3. Влучними ударами, крім Шевченка, у футболці Мілана забили Сержінью та Алессандро Неста. Пенальті Зеєдорд та Каладзе Буффон потягнув.

Відзначимо, що у тому фіналі ЛЧ Шевченко вийшов у старті Мілана та провів увесь поєдинок.