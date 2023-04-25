"Зінченко виглядав як дитина": Шевченко назвав головні сильні сторони гравця Арсенала

Колишній наставник збірної України дав свою характеристику лівому захиснику "канонірів". На його думку, Олександр сильно виріс за останні роки та показує розумний і харизматичний футбол.

"Зінченко – це харизма", – Шевченко

Минулого літа Олександр Зінченко змінив Манчестер Сіті на Арсенал. "Каноніри" заплатили близько 30 мільйонів фунтів за українця і явно не пошкодували.

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Футболіст став одним з важливих елементів у команді Артети і пропускав матчі лише через травми. Про Зінченка схвально відгукнувся і легенда українського футболу Андрій Шевченко, який відзначив сильні сторони футболіста.

Зінченко – це харизма, цілеспрямованість та відповідальність. Він має пристрасть капітана команди та лідера. Я зробив його наймолодшим капітаном в історії збірної України, тому що він на це заслуговував. Інші гравці хотіли це бачити, адже Олександр подає приклад. Він легкий на м’ячі та має хорошу техніку. Зінченко не боявся брати на себе відповідальність навіть на початку своєї кар'єри. Відразу можна було побачити, що він має унікальні природні якості: техніку, рух і впевненість.

Пам’ятаю, як він прийшов у збірну хлопчиком, коли йому було 16. Він виглядав як дитина. Але він настільки розвинувся і виріс! Зараз це капітан збірної України, один з найкращих лівих захисників цього сезону. Він заслуговує на все це завдяки своїй пристрасті до футболу, дисципліні, бажанню та амбіціям. Він дуже розумний і може займати різні позиції на полі, це його природна якість. Він може грати лівого захисника, бути в центрі. Ми багато разів бачили це в Манчестер Сіті, тепер те саме в Арсеналі.

Це природна якість, він дуже технічний та розумний, добре рухається, завжди знаходить правильну позицію, щоб перевести м’яч. Це дуже приємно бачити. Олександр знає, що може виконувати багато ролей, досить легко змінюватись під час матчів. Структура гри Арсенала дуже чітка, кожен знає свою позицію. Уоли команда перехоплює або втрачає м’яч, він працює дуже швидко, тому що він розумний гравець. Також він використовує кожну нагоду, щоб нагадати всім про війну, привернути увагу. Зінченко має чудові навички оратора. Він створив свій фонд, через який ми підтримуємо багато різних проєктів в Україні. Потрібно сильно пишатися тим, що він зробив і робить,

– зазначає Шевченко.

Історія успіху Олександра Зінченка

Цього сезону Зінченко провів 30 матчів на лівому фланзі оборони Арсенала, відзначившись одним голом та двома асистами. Його команда лідирує у чемпіонаті Англії, випереджаючи Манчестер Сіті на п'ять очок.

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Саме у Манчестер Сіті українець досяг найбільшого прогресу. Олександр виступав на манкуніанців з 2017 по 2022 роки і виграв десять трофеїв, в тому числі чотири рази АПЛ. Також у 2021-му Зінченко з командою вийшов у фінал Ліги чемпіонів, де програв Челсі.

До слова, Олександр дебютував у збірній України в 2015 році за Михайла Фоменка та поїхав з командою на Євро-2016. Основним хавбек став вже під керівництвом Андрія Шевченка. Загалом на рахунку Зінченка 53 матчі та 8 голів за національну команду.