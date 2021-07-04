На це є час, – Шевченко відповів на запитання про відставку зі збірної України

Збірна України завершила виступ на Євро-2020, програвши Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Наставник України Андрій Шевченко відповів на запитання, чи продовжить роботу в команді.

Шевченко: Ніхто нікуди не поспішатиме

Шевченко запевнив, що не буде поспішати з рішенням. У першу чергу його штаб відзвітується перед Українською асоціацією футболу (УАФ).

До слова Сьогодні зіграли роль епізоди, де не дограли до кінця, – Шевченко про поразку збірній Англії

Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб'ємо підсумки, відзвітуємо за виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати за проведений турнір,

– сказав тренер.

На початку літа 2020 року Андрій Шевченко уклав новий контракт з УАФ до кінця 2022 року. Шевченко має готувати збірну України до чемпіонату світу-2022.