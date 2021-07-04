На це є час, – Шевченко відповів на запитання про відставку зі збірної України
Джерело:УАФ
Збірна України завершила виступ на Євро-2020, програвши Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Наставник України Андрій Шевченко відповів на запитання, чи продовжить роботу в команді.
Шевченко: Ніхто нікуди не поспішатиме
Шевченко запевнив, що не буде поспішати з рішенням. У першу чергу його штаб відзвітується перед Українською асоціацією футболу (УАФ).
До слова Сьогодні зіграли роль епізоди, де не дограли до кінця, – Шевченко про поразку збірній Англії
Зараз чемпіонат для нас закінчився. Ми повернемося до Києва, підіб'ємо підсумки, відзвітуємо за виконану роботу. Як УАФ повинна буде приймати рішення, так і я. На це є час, ніхто нікуди не поспішатиме. Ми повинні відзвітувати за проведений турнір,
– сказав тренер.
На початку літа 2020 року Андрій Шевченко уклав новий контракт з УАФ до кінця 2022 року. Шевченко має готувати збірну України до чемпіонату світу-2022.
- На чолі збірної України Андрій Шевченко провів 52 матчі (25 перемог, 13 нічиїх та 14 поразок).
- Чемпіонат Європи-2020 став першим великим турніром для Шевченка на чолі збірної. Наставник вперше вивів команду до чвертьфіналу.
- Зауважимо, що Шевченко став першим тренером, який достроково вивів Україну на Євро.