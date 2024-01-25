Офіційно: Андрій Шевченко – новий президент Української асоціації футболу

У четвер, 25 січня, УАФ одностайно підтримала легенду українського футболу на виборах президента організації. Минулому голові асоціації Андрію Павелку члени висловили недовіру через низку корупційних скандалів.

У київському Будинку футболу відбувається XXVI Конгрес Української асоціації футболу (УАФ). Головним питанням заходу є обрання нового президента організації, пише 24 Канал.

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Одностайне рішення на користь Шевченка

Кандидат був лише один – Андрій Миколайович Шевченко, якого висунули на цю посаду 18 колективних членів УАФ, Тому по суті інтриги у цих виборах і не було.

Конгрес офіційно обрав Шевченка на посаду президента УАФ. Його кандидатуру одностайно підтримали всі колективні члени асоціації. Таким чином, Андрій Миколайович став шостим президентом в історії ФФУ / УАФ. Раніше цю посаду обіймали:

Вікор Банніков (1991 – 1996)

Валерій Пустовойтенко (1996 – 2000)

Григорій Суркіс (2000 – 2012)

Анатолій Коньков (2012 – 2015)

Андрій Павелко (2015 – 2023)

Останній президент УАФ нині перебуває у СІЗО через корупційні скандали в асоціації. Так, Андрія Павелка та колишнього генсека КАФ Юрія Запісоцького звинувачують у відмиванні коштів на будівництві заводу з виробництва штучної трави.

У Будинку футболу Шевченко презентував свою програму, у якій вказав на проблеми роботи УАФ та методи їх вирішення.



Проблеми УАФ на думку Шевченка / Фото 24 Каналу, Анатолій Дерека



Вирішення проблем УАФ від Шевченка / Фото 24 Каналу, Анатолій Дерека

"За" Шевченка проголосували 93 делегати УАФ. Тарас Клим з Івано-Франківської обласної асоціації став єдиним, хто утримався від підтримки Шевченка. Він вийшов на трибуну і висловив претензії, яка полягала у тому, що програма та команда кандидата не була опублікована заздалегідь.

Клим запропонував надати регіональним асоціаціям квоту на членство у Виконкомі та повернути федерацію Києва до членства в УАФ.

Відео обрання Шевченка на посаду президента УАФ

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Нагадаємо, що Андрій Миколайович є легендою українського футболу. Нападник пограв за Динамо, Мілан та Челсі. У складі італійців Шевченко ставав переможцем Ліги чемпіонів та володарем Золотого м'яча.

За збірну України Шевченко награв 111 матчів, забивши 48 голів. Він є найкращим бомбардиром в історії команди. Також з 2016 по 2021 роки Андрій Миколайович очолював національну команду та вивів її у чвертьфінал Євро-2020.

До цього Шевченко був "рупором" України у світі, який розповідав іншим усю правду про війну в нашій країні. Андрій Миколайович не лише постійно на зв'язку із європейською пресою, а й організовує благодійні аукціони, відвідує поранених військових у госпіталях, тому недаремно Володимир Зеленський обрав його амбасадором платформи UNITED24.