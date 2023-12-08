Заміна Павелку: Андрій Шевченко офіційно став кандидатом на посаду президента УАФ

Виконавчий комітет Київського об'єднання асоціацій футболу проголосував за Андрія Шевченка як кандидата у президенти Української асоціації футболу. Легенда українського футболу може замінити на цій посаді Андрія Павелка.

Колишній футболіст та головний тренер збірної України Андрій Шевченко висунутий на посаду президента Української асоціації футболу. Кандидатуру Шевченка висунув Виконавчий комітет Київського об'єднання асоціацій футболу.

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Виконавчий комітет Київського об’єднання асоціацій футболу (КОАФ) проголосував за свого земляка, видатного вітчизняного футболіста-рекордсмена Андрія Шевченка, уродженця села Двірківщина Яготинського району,

– йдеться у повідомленні.

Також легендарний український нападник буде делегатом на Конгресі УАФ, який має відбутися 25 січня 2024 року. Разом з ним Київщину представлятимуть Андрій Засуха та Євгеній Євсеєв.

Андрій Шевченко матиме шанс замінити свого тезку Андрія Павелка. Чинний голова УАФ перебуває у СІЗО за підозрою у корупції.

Сам Шевченко поки що не робив офіційних заяв щодо участі у виборах президента УАФ. Нового главу українського футболу можуть обрати 25 січня 2024 року під час позачергового конгресу УАФ.