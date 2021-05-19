Андрій Шевченко отримав престижну посаду в чемпіонаті Італії

Головний тренер збірної України і легенда Мілана Андрій Шевченко став амбасадором італійського чемпіонату з футболу.

Крім українця, в список "послів Серії А" увійшли Вінсент Кандела, Чіро Феррара, Марко Матерацці, Лука Тоні, Франческо Тотті, Крістіан Вієрі і Джанлука Дзамбротта.

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Ми створюємо команду чемпіонів, які зробили Серію A великою і які будуть представляти італійський футбол на різних заходах,

– йдеться в заяві.

Яка роль амбасадорів

Посли будуть в першу чергу брати участь в проєктах соціальної відповідальності, використовуючи свій імідж і досвід в підтримці благодійної діяльності та поширення позитивних цілей. Вони також стануть візитною карткою Серії А в світі, беручи участь в ініціативах з міжнародними телевізійними компаніями.

"Нашою метою було постійно залучати минулих чемпіонів в просування Серії А. Перед амбасадорами буде стояти завдання залучити вболівальників в Італії і у всьому світі, змусивши їх ближче познайомитися з Серією А та її суспільною та комерційною діяльністю", – уточнює пресслужба.

В італійському Мілані Андрій Шевченко провів 8 років, зігравши у 322-х поєдинках. Саме під час виступів за "россонері" українець завоював "Золоти м'яч" у 2004 році.