Президент УАФ та наставник збірної України зіграли у благодійному футбольному матчі

В Україні триває повномастштабне вторгнення з боку ворожої країни. Спочатку війни відбулось багато благодійних заходів на підтримку українських військових.

У Києві відбувся благодійний футбольний матч з військовими 13-ої бригади Національної гвардії України "Хартія". Участь у заході взяли деякі відомі особистості, зокрема представники української футбольної спільноти.

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Шевченко та Ребров на благодійному матчі

У благодійному футбольному матчі взяли участь колишні гравці Динамо Київ, а наразі президент УАФ та головний тренер збірної України – Андрій Шевченко та Сергій Ребров. Захід відбувся з метою зібрати гроші на допомогу 13-й бригаді НГУ "Хартія".

Головний редактор "NV" Віталій Сич, який також брав участь у грі, розповів про деталі благодійного матчу.

Наша команда «Хартія», небайдужі спортсмени і люди культури, нарешті зібралися в одному місці в один час. В Києві. Це було непросто. … Важливо, що 5,2 млн грн йдуть на 13-ту бригаду НГУ «Хартія», яка воює в Харківській області. І воює добре,

– зазначив Сич.

Окрім Шевченка та Реброва, участь у благодійному футбольному матчі взяли боксер та абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик, музикант Святослав Вакарчук та письменник і співак Сергій Жадан.

Нагадаємо, що вчора на пресконференції Сергій Ребров розповів про своє баченння гри та прогрес збірної України. Андрій Шевченко також виступив та зазначив плани національної команди на найближчі роки.