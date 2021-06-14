Команда добре себе проявила, – Шевченко знайшов позитив у поразці України на Євро-2020

Тренер національної збірної України Андрій Шевченко прокоментував першу гру на Євро-2020. Він вважає, що українська команда проявила себе дуже добре.
У матчі проти Нідерландів збірна України грала за схемою, при якій всі гравці покривають все поле, а не концентруються в захисті. Шевченко сказав, що при ньому Україна не буде відсиджуватися в захисті, вважаючи за краще грати у "тотальний футбол".
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"Був цікавий матч, швидкий, дуже багато моментів у виконанні однієї й іншої команд, цікавий розвиток атак. Ми могли б і не пропускати такий м’яч у кінці", – сказав Шевченко.
Ми перебудувалися, випустили свіжішого гравця в середину поля, десь налагодили баланс. Команда дуже добре себе проявила,
– наголосив тренер збірної.
Також він повідомив, що команда готуватиметься до наступного матчу з Північною Македонією, вивчаючи тактику супротивників.
"Чекатимемо від неї настрою. У нас теж буде особливий настрій. Що стосується замін, то в нас є час. Завтра повернемося до Бухареста. Хлопці витратили дуже багато енергії, подивимося, хто як відновиться, чи будуть проблеми", – пояснив Шевченко.
Нідерланди – Україна: коротко про матч
- 14 червня збірна України в Амстердамі зустрічалася з командою Нідерландів (3:2).
- Перший тайм завершився безгольовою нічиєю. У другому таймі вболівальники побачили одразу п’ять голів. За Нідерланди відзначилися Джорджиніо Вейналдум, Ваот Вегхорст та Дензел Дюмфрис. За збірну Україну забили Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук.
- Раніше збірна України двічі зустрічалася з Нідерландами в товариських матчах. У 2008-му українці програли з рахунком 3:0, а в 2010-му зіграли внічию 1:1.