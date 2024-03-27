Ви дали їм невеликий шматочок щастя, – Шевченко у роздягальні привітав збірну з виходом на Євро

Збірній України вдалось обіграти Ісландію 2:1, хоча саме "синьо-жовті" пропустили першими. Уболівальники відчули якесь дежавю із попередньою грою проти боснійців.

Голи Віктора Циганкова та Михайла Мудрика принесли Україні перемогу з рахунком 2:1. Трибуни польського стадіону у Вроцлаві вибухнув емоціями після фінального свистка Клемана Тюрпена. Сергій Ребров вивів збірну України на Євро-2024 у Німеччину.

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Президент УАФ прийшов у роздягальню команди

Після перемоги у роздягальню української збірної завітав президент УАФ Андрій Шевченко. Колишній футболіст особисто привітав кожного футболіста команди та видав емоційну промову.

Андрій Миколайович зізнався, що одразу після фінального свистка отримав чималу кількість повідомлень від людей та навіть захисників України, які зараз воюють на передовій. Шевченко запевнив, що цією перемогою футболісти надихнули військових на нові звершення у війні проти Росії.

Повірте мені, всі дуже чекали цього моменту. Я знаю, що всі у вас вірять. Я отримав тисячу смс підтримки від людей, зокрема від тих, які зараз на першій лінії захищають нашу країну. Ви дали їм невеликий шматочок щастя. Тому я дуже дякую вам за це. Ви молодці,

– заявив Шевченко.

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Вже у червні у збірної України заплановані три спаринги, які стануть частиною підготовки команди до фінальної частини Євро-2024, яка розпочнеться 14 червня у Німеччині. Чемпіонат Європи триватиме до 14 липня.

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