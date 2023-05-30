Андрій Шевченко та Олександр Зінченко приїхали до Києва із благодійною метою: теплі фото
Зірки українського футболу прибули до столиці України в рамках проєкту UNITED24. При цьому Андрій Шевченко взяв із собою старшого сина.
Останні дні у Києві були дуже неспокійними. Російські терористи обстрілювали столицю України безпілотниками та ракетами, є загиблі, пише 24 канал.
До теми Нічна атака по Києву: є загиблі, зросла кількість постраждалих, 50 повідомлень про руйнування
Тим не менше, життя у місті триває. У вівторок, 30 травня, в рамках благодійної програми UNITED24 до Києва прибуло чимало зірок. Серед них американський актор Міша Коллінз, а також дві футбольні знаменитості.
Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну приїхав один із лідерів національної збірної Олександр Зінченко. Футболіст заверщив успішний сезон із Арсеналом, посівши друге місце в АПЛ.
Щасливий приїхати до рідної України з важливою метою,
– так Зінченко підписав в інстаграм фото з Києва.
Олександр Зінченко у Києві / instagram.com/zinchenko
До слова, нещодавно сім'я Зінченків розповіла фанатам приємну новину. Вони чекають на другу дитину. Пара вже виховує доньку Єву, якій цього літа виповниться два роки.
Читайте також "Багатьом щукам загадали бажання": Шевченко з Усиком вибралися на спільну риболовлю – відео
Також до столиці України завітав ексгравець та екстренер збірної Андрій Шевченко. Причому легенда Динамо та Мілана приїхав на Батьківщину не сам, а зі своїм старшим сином Джорданом.
Андрій Шевченко із сином Джорданом у Києві / instagram.com/andriyshevchenko
Раніше Шевченко відкрив збір на відновлення школи у селі Бузова Київської області. Подарунком для тих, хто задонатить, може стати унікальна вишиванка.