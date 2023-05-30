Андрій Шевченко та Олександр Зінченко приїхали до Києва із благодійною метою: теплі фото

Зірки українського футболу прибули до столиці України в рамках проєкту UNITED24. При цьому Андрій Шевченко взяв із собою старшого сина.

Останні дні у Києві були дуже неспокійними. Російські терористи обстрілювали столицю України безпілотниками та ракетами, є загиблі, пише 24 канал.

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Тим не менше, життя у місті триває. У вівторок, 30 травня, в рамках благодійної програми UNITED24 до Києва прибуло чимало зірок. Серед них американський актор Міша Коллінз, а також дві футбольні знаменитості.

Вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну приїхав один із лідерів національної збірної Олександр Зінченко. Футболіст заверщив успішний сезон із Арсеналом, посівши друге місце в АПЛ.

Щасливий приїхати до рідної України з важливою метою,

– так Зінченко підписав в інстаграм фото з Києва.



Олександр Зінченко у Києві / instagram.com/zinchenko

До слова, нещодавно сім'я Зінченків розповіла фанатам приємну новину. Вони чекають на другу дитину. Пара вже виховує доньку Єву, якій цього літа виповниться два роки.

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Також до столиці України завітав ексгравець та екстренер збірної Андрій Шевченко. Причому легенда Динамо та Мілана приїхав на Батьківщину не сам, а зі своїм старшим сином Джорданом.



Андрій Шевченко із сином Джорданом у Києві / instagram.com/andriyshevchenko

Раніше Шевченко відкрив збір на відновлення школи у селі Бузова Київської області. Подарунком для тих, хто задонатить, може стати унікальна вишиванка.

Довідка. UNITED24 – благодійна платформа, створена за ініціативи Президента України Володимира Зеленського. Мета – збір коштів з усього світу на допомогу Україні у війні за трьома напрямками: оборона та розмінування, гуманітарна та медична допомога, відбудова міст.