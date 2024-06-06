"Ця мета нам під силу": Шевченко назвав завдання збірної України на Євро-2024

Вже наступного тижня у Німеччині розпочнеться чемпіонат Європи 2024 з футболу. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко розповів, яке завдання стоятиме перед збірною України.

Легенда українського футболу Андрій Шевченко розповів, чого очікує від виступу національної збірної України на Євро-2024. 12 років тому Андрій Миколайович сам запалював на чемпіонаті Європи у "синьо-жовтій" футболці, а зараз обіймає крісло президента Української асоціації футболу.

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Мета збірної України на Євро-2024

За словами Шевченка, завданням-мінімум, яке стоятиме перед командою Сергія Реброва, буде вихід із групи в 1/8 фіналу турніру.

Мета – вийти з групи. Думаю, вона нам під силу, а там подивимося. Ми – наймолодша команда на турнірі, але у нас є шанс,

– сказав Андрій Шевченко.

Нагадаємо, чемпіонат Європи 2024 відбудеться з 14 червня по 14 липня у десяти містах Німеччини. Збірна України на груповому раунді зіграє в одному квартеті з національними командами Бельгії, Словаччини та Румунії.

В 1/8 фіналу континентального форуму вийдуть по дві найкращі команди кожної з шести груп. Крім того, перепустки в стадію плей-оф отримають чотири з шести найкращих третіх місця за набраними очками.