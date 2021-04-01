Ми повинні стати командою, – Шевченко назвав причину провалу з Казахстаном

Україна знову втратила очки у відборі на ЧС-2022. 31 березня наша команда зіграла внічию з Казахстаном. Після матчу наставник збірної України Андрій Шевченко прокоментував цей результат.

Наставник "жовто-синіх" заявив, що всю відповідальність за такий результат зустрічі він бере на себе.

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"Думаю, що коли створюється така кількість моментів, а потім вони тринькають, то суперник, у якого був один шанс, забиває. І ми продовжуємо далі не використовувати свої моменти. Кінцівка мені не сподобалася. Повинна бути організація, а наші гравці втратили свої позиції. У перерві я сказав хлопцям, щоб вони не тринькали моменти. Повинні були закривати матч", – зазначив Шевченко.

Це дзвіночок, дуже серйозний дзвіночок. Ми повинні стати командою. Це тривожні моменти – там помилку допустили, тут помилка і покарали нас,

– підсумував він.

Україна – Казахстан: коротко