Маркевич збирає легенд Дніпра у Львові: чи перейде в Карпати ексзахисник збірної України

Дороги Дніпра-1 та Андрія Русола можуть найближчим часом розійтись. Спеціаліст покине посаду виконавчого директора дніпрян.

За інформацією видання, наступним клубом Андрія Русола стануть львівські Карпати, які впевнено йдуть до підвищення у класі. Схоже, що Мирон Маркевич збирає дніпровську банду у Львові.

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Маркевич збирає легенд Дніпра

До тренерського штабу "левів" вже приєднався Володимир Єзерський, який відповідатиме за роботу із захисниками, та шеф-скаут Гліб Корнієнко, який вважається одним із найкращим в Україні.

Наразі невідомо, коли відбудеться прихід Русола у Карпати, але між сторонами є певні домовленості. Якщо це станеться, то колишній футболіст відповідатиме за трансферну політику "зелено-білих".

Відзначимо, що було багато чуток навколо можливих новачків Карпат, але з часом все стихло. Лише відомо, що Нива Бузова орендувала Кирила Матвєєва.

Ймовірно, що разом із Русолом у львівський клуб перейде ще група адміністративного штабу Дніпра-1.

Нагадаємо, що Дніпро-1 закінчив першу частину сезону серед лідерів – 2-ге місце, набравши 34 бали у 17-ти турах. Стільки ж очок у лідера сезону УПЛ-2023/2024 Кривбаса.

Щодо Карпат, то підопічні Мирона Богдановича впевнено йдуть лідерами групи "А" у Першій лізі України – 45 пунктів після 18-ти турів. Весняна частина сезону чемпіонської групи для "левів" розпочнеться домашнім матчем проти Полтави (23 березня).

22-го січня "зелено-білі" виходять із відпустки. Львівський клуб планував провести підготовку до другої частини сезону в Іспанії та взяти участь у турнірі. Однак за інформацією Трибуни, "левам" не дали дозволу на виїзд за кордон.