Легкоатлет з Херсона Андрій Проценко приніс другу нагороду Україні на турнірі в Словаччині

Український стрибун у висоту Андрій Проценко був близьким до найвищої сходинки п'єдесталу на турнірі у Словаччині. У драматичній боротьбі українець посів друге місце.

У словацькому місті Банська Бистриця відбулися змагання етапу світового легкоатлетичного туру категорії "Silver". Український стрибун у висоту Андрій Проценко, до раніше виграного золота Ярослави Магучіх, додав ще одну нагороду.

По темі Ярослава Магучіх виграла шості поспіль змагання зі стрибків у висоту у 2023 році

Нагорода за наполегливість

34-річний спортсмен був близьким до золотої медалі, але його випередив новозеландський атлет. У чоловічих стрибках у Банська Бистриця приймали участь 14 спортсменів. Основна боротьба за медалі розгорнулася з висоти 2,25 метра, до якої дісталися п'ять атлетів.

Наступну планку у 2,28 метра зуміли подолати лише два учасника змагань – новозеландець Геміш Керр і українець Андрій Проценко. Саме між ними розгорнулася драматична боротьба за чемпіонство.

Висота 2,30 з першої проби підкорилася Керру. Наступну планку у 2,32 метра українець взяв з другої спроби і встановив новий рекорд сезону. Проте новозеландець не збирався поступатися.

Після однієї невдалої спроби на 2,32 Керр підняв планку на 2 сантиметри вище і впорався із завданням, оновивши рекорд Андрія. Проценку 2,34 підкорити не вдалося і він переніс дві спроби на 2,36. Проте українцю не вдалося взяти цю висоту, як, втім і супернику.

Тож чемпіоном змагань став новозеландець Керр, а Проценко срібним призером. Зазначимо, що результат Андрія – найкращий для нього за два роки у приміщенні.

Результати стрибків у висоту . Чоловіки

1. Геміш Керр (Нова Зеландія) - 2.34 м

2. Андрій Проценко (Україна) - 2.32 м

(Україна) - 2.32 м 3. Едгар Рівера (Мексика) - 2.25 м

3. Луїс Енріке Заяс (Куба) - 2.25 м