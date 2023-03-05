Взяв приклад із Магучіх і Табашник: Проценко завоював "срібло" чемпіонату Європи-2023

Українська скарбничка нагород поповнилась ще однією медаллю. Андрій Проценко здобув "срібло" у стрибках у висоту на чемпіонаті Європи-2023 у турецькому Стамбулі.

І знову стрибки у висоту принесли Україні нагороду у Стамбулі. Проценко взяв гарний приклад із Ярослави Магучіх та Катерини Табашник, які 5 березня завоювали "золото" та "бронзу" у цьому виді програми чемпіонату Європи з легкої атлетики, пише 24 канал.

Оце так Магучіх у феноменальному стилі завоювала "золото" чемпіонату Європи-2023, Табашник – третя

Медальний день для України

Змагання для Андрія розпочались із висоти 2.10, яку Проценко з легкістю забрав із першої спроби. Українець бездоганно стрибав до висоти 2.26 метра, де у херсонця виникли перші проблеми.

Цю висоту український стрибун підкорив з другої спроби. Натомість 2.29 далась Проценку з першого стрибка. Андрій вийшов у лідери, але ця висота стала останньою, яка підкорилась Андрію цього дня.

Його головний конкурент із Нідерландів взяв 2.31, а от на 2.33 не став сильно залишати сил. Вже після першої невдалої спроби нідерландець у статусі чемпіона Європи-2023 закінчив для себе змагання.

Андрій Проценко приніс четверту нагороду Україні, а першу "срібну" на чемпіонаті Європи-2023 у Стамбулі з легкої атлетики. До цього, окрім Магучіх та Табашник, медаль нашій країні здобули Роман Кокошко у штовханні ядра, який став третім.

Трійку призерів у стрибках у висоту у чоловічій програмі закрив бельгієць Тома Кармой, який, як і Андрій підкорив 2.29, але з використанням більшої кількості спроб.

Призери ЧЄ-2023 зі стрибків у висоту (чоловіки, у метрах)

1. Дуве Амельс (Нідерланди) – 2.31

2. Андрій Проценко (Україна) – 2.29

3. Тома Кармой (Бельгія) – 2.29