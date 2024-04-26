"Тут і коментувати нічого": гендиректор Металіста 1925 різко відповів щодо трансферу Ракіцького

Наприкінці сезону-2023/2024 у Ярослава Ракіцького закінчується контракт з Шахтарем. Влітку він може стати вільним агентом.

25 квітня з'явилась інформація, що харківський Металіст 1925 зацікавився Ярославом Ракіцьким. Зокрема, що команда обдумує його підписання.

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Гендиректор Металіста 1925 відповів про можливий трансфер Ракіцького

Андрій Недєлін спростував інформацію щодо зацікавленості захисником Шахтаря.

Тут і коментувати нічого. Я дуже здивувався, коли побачив таку інформацію. Не розумію, звідки вона взагалі з’явилася. На даному етапі кандидатура Ракіцького не розглядається Металістом 1925. В шорт-листах нашого клубу його немає,

– розповів гендиректор харківського клубу.

У сезоні-2023/2024 Ярослав Ракіцький зіграв за Шахтар 15 матчів, у яких забив два голи і відзначився одним асистом.

Наразі Металіст 1925 перебуває на передостанньому місці турнірної таблиці УПЛ – 15-му місці, в зоні вильоту. Команда набрала 19 балів і продовжує боротись за можливість продовжувати виступи у вищій лізі.

На останній позиції перебуває Минай, який має 16 балів, а випереджають Металіст 1925 Верес та Оболонь – 20 і 21 очків відповідно.